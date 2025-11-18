Joan Garriga (Vox) tacha el CPFF de "acto de propaganda" del Gobierno y critica el autonomismo

Archivo - El diputado de Vox Joan Garriga, durante el Debate de Política General en el Parlament de Catalunya, a 9 de octubre de 2025 - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha tachado la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este lunes de "acto de propaganda" del Gobierno central y de sus socios y ha criticado el estado de las autonomías, textualmente.

"Es una muestra más de que el autonomismo trae egoísmo, pelea, discusión y mentira", ha dicho en una rueda de prensa en el Parlament este martes respecto al debate sobre la financiación.

Garriga ha señalado que el CPFF debería ser --textualmente-- una herramienta para garantizar la unidad de todos los contribuyentes, pero que "es una pasarela de farsantes dedicada a producir modelos de privilegios que benefician a los que hacen chantaje al Estado".

Asimismo, ha reprochado al PP criticar la financiación singular para Catalunya, "pero en cambio callan y abrazan como si no hubiese un mañana el concierto económico vasco y navarro".

"Es una auténtica hipocresía, porque no entendemos por qué se puede defender el concierto vasco y el navarro y en cambio negar una singularidad para Catalunya", ha agregado.