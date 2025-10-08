Jordi Valls, sobre el acceso a la vivienda en Barcelona: "Tener 10.000 pisos turísticos no ayuda"

Archivo - El teniente alcalde de Barcelona, Jordi Valls, en una imagen de archivo. - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cuarto teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls, ha afirmado este miércoles que "tener 10.000 pisos turísticos que se destinan, básicamente no a un uso residencial, sino a un uso económico, no ayuda" a resolver el problema de la vivienda.

Lo ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio en la que ha señalado que el principal problema de la vivienda ahora mismo es la oferta porque es una ciudad que "no tiene mucho suelo, ubicada entre dos ríos, el mar y la montaña y su capacidad de crecimiento es compleja".

Por ello ha remarcado que desde el gobierno municipal siguen con la intención de eliminar en 2028 todas las viviendas turísticas y también ha apuntado que deben "incentivar capital privado porque la solución no puede ser única y exclusivamente del servicio público".