Josep Bou afirma que el PP le cierra el paso: "No voy a elecciones si el partido no está conmigo"

BARCELONA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Josep Bou, ha asegurado que el partido le ha cerrado el paso para continuar como líder del grupo municipal, por lo que no repetirá como candidato popular a los comicios de 2023: "No voy a elecciones si el partido no está conmigo".

Como avanzó este martes Europa Press, Bou ha decidido no presentarse con el PP a las próximas elecciones porque no quiere "ser una piedra en el camino", una decisión que ha explicado este miércoles en rueda de prensa.

"No podía continuar cuando me encuentro que no estoy arropado, que tengo problemas para hablar con presidentes de distrito. Se me ha cerrado el paso. Si me presento sacaré un cero bajo cero. No soy un hombre hecho para fracasar", ha sentenciado.