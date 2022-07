Josep Bou no repetirá como alcaldable del PP en Barcelona en 2023: "Renuncio y descarto"

BARCELONA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Josep Bou, no será alcaldable del PP en las elecciones municipales del 2023: "Renuncio y descarto al PP, no quiero ser una piedra en el camino".

En declaraciones a Europa Press, ha explicado que ha tomado esta decisión "para que el partido pueda decidir con calma el nombre para encabezar la lista".

Pese a que no será candidato, continuará siendo concejal del partido hasta que finalice el mandato y este miércoles dará más detalles sobre su decisión en una rueda de prensa.

Bou, que no está afiliado al partido, acepto liderar como independiente la lista del PP para los comicios de 2019 tras la renuncia del entonces líder del grupo municipal Alberto Fernández Díaz a repetir como cabeza de lista en la capital catalana.

En ese momento Bou era presidente de la entidad Empresaris de Catalunya, cargo que dejó cuando aceptó la propuesta del entonces líder del partido Pablo Casado para ser candidato a la Alcaldía de Barcelona, de quien siempre se mostró a su disposición.

"Si me dice que me quiere, continuaré, si no, no", dijo Bou en ese momento sobre su continuidad en el consistorio, que dejaba en manos de Casado, aunque tras la dimisión del líder del partido, el concejal manifestó su voluntad de continuar liderando el grupo municipal.

Bou admitió que estuvo "a punto de irse" tras las elecciones municipales de 2019 porque parte del grupo municipal no le quería en el consistorio y reconoció las desavenencias con el otro concejal de la formación, Óscar Ramírez, una situación sobre la que Bou dijo que había mejorado con el tiempo.