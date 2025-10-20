Josep Lluís Cleries y Antoni Maria Grau se incorporarán a la ejecutiva de Junts

Archivo - El portavoz de Junts en el Senado, Josep Lluís Cleries, interviene durante el acto de celebración del cuarto aniversario de la fundación de Junts, en el Théâtre de Verdure, a 27 de julio de 2024, en Amélie-les-Bains-Palalda (Francia). Junts per - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exsenador Josep Lluís Cleries y el presidente de la sectorial de Economía, Empresa y Trabajo, Antoni Maria Grau, se incorporarán a la dirección ejecutiva de Junts.

En un comunicado, la formación ha explicado que esta propuesta se ha aprobado en la dirección de la permanente de este lunes, a propuesta del presidente del partido, Carles Puigdemont, y del secretario general, Jordi Turull.

Cleries, que también fue conseller de Bienestar social del Govern, formaría parte de la ejecutiva después de ser propuesto como coordinador del Consell Assessor de Junts, un órgano de nueva creación recogido en la ponencia organizativa del partido

Este nuevo órgano estará formado por personas "de destacada relevancia cívica, profesional y política", no tendrá funciones ejecutivas, y se informará de su creación en el próximo Consell Nacional.

Además, Grau ocupará la plaza de vocal en la ejecutiva de Junts, y su nombramiento deberá ser validado por el Consell Nacional.