Josep Pons cree que el Liceu tiene herramientas para un "crecimiento imparable"

BARCELONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director titular de la Orquestra del Liceu, Josep Pons, ha recibido este lunes una de las Medallas de Oro del Gran Teatre del Liceu de Barcelona, y ha asegurado que la institución tiene "herramientas para un crecimiento imparable".

Pons ha sido una de las medallas de oro de la institución, que también ha reconocido al director de escena Àlex Ollé, el cantante Javier Camarena, la artista Marina Abramovic --que no ha podido acudir al acto en el Liceu--, el compositor Hèctor Parra, Òpera de Catalunya, Fundación Santander, la coreógrafa Anna Maleras y a título póstumo al empresario Joan Uriach.

Josep Pons, que esta temporada afronta la última como director titular de la Orquestra del Liceu, ha asegurado que su relación con el Liceu viene de lejos, y ha afirmado que el proyecto que diseñó cuando llegó al cargo en 2012 "se ha llevado a cabo".

Pons ha dicho que ahora que está cerca de la casilla de salida se ha dado cuenta del "privilegio enorme que ha sido formar parte de este teatro", y ha pedido que se cuide y se mime como si fuera un jardín inglés.

El presidente del Patronato del Liceu, Salvador Alemany, ha destacado que Pons no dirige sino que escucha el pulso de cada obra, ha dicho que es un maestro en todos los sentidos, ha subrayado que el Liceu siempre podrá contar con él, y ha afirmado que sabe "hacer del silencio un territorio fértil donde la música florece".

JAVIER CAMARENA

El Liceu ha entregado su Medalla de Oro en categoría de voz al cantante Javier Camarena, quien ha subrayado que es un "privilegio" que le conmueve, ha recordado momentos a su juicio irrepetibles con el público liceísta, y ha subrayado que la cultura es "un pilar que sostiene a la sociedad y la ilumina en los momentos más complejos".

El director de escena Àlex Ollé ha recogido la Medalla de Oro en la categoría de servicio y dedicación, quien ha recordado que La Fura dels Baus es la base de su ADN como creador, y ha dicho que la ópera se ha convertido en el "eje central" de su trayectoria, con 35 títulos.

La artista Marina Abramovic se ha llevado la medalla en la categoría de artes plásticas y en un vídeo ha agradecido el "gran honor" por recibirla, y ha remarcado la creatividad que supone la ópera para ella.

Héctor Parra ha recogido la Medalla de Oro en la categoría de compositor, pidiendo que se siga apostando por nueva música además de revisitar las joyas del pasado, y ha subrayado que es un "gran revulsivo" un galardón como este.

MECENAZGO Y FILANTROPÍA

El Liceu ha entregado la Medalla de oro en la categoría de danza a Anna Maleras por su papel en la danza contemporánea, que la coreógrafa ha reivindicado, la de mecenazgo a Banco Santander y Fundación Santander por su compromiso, y la institucional a Fundació Òpera de Catalunya por su contribución a la divulgación y difusión de la ópera.

El coliseo lírico ha entregado la Medalla de oro de filantropía a título póstumo al empresario Joan Uriach, que ha recocido su hijo Joaquim Uriach, recordando que la primera vez que su padre fue al Liceu contaba con 9 años.

La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha cerrado la entrega de premios agradeciendo el talento y la dedicación de los premiados, su amor al Liceu y por mostrar la cultura como "fuerza que une e impulsa el progreso".