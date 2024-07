Uno de los jóvenes que colgó carteles sobre los Maragall y el Alzheimer pide perdón

Dice que "un conocido" les encargó ponerlos en centros de Alzheimer y sedes de ERC



BARCELONA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Uno de los jóvenes implicados en el caso de ERC sobre los carteles alusivos al Alzheimer y a Pasqual y Ernest Maragall, Pau, ha asegurado que "un conocido" les ordenó colgarlos en centros de enfermos de Alzheimer, por lo que está arrepentido y ha pedido perdón.

En una entrevista de 'ElNacional.cat' este lunes recogida por Europa Press, explica que un conocido, por orden de un militante de ERC de l'Anoia (Barcelona), les planteó colgar unos carteles en varios lugares, incluidos centros de enfermos de Alzheimer y sedes de ERC.

"Un conocido, que yo trabajaba a veces con él, por órdenes del militante de Anoia, me dijo que si queríamos enganchar unos carteles en Barcelona, como hacer un trabajo de reparar un ascensor", ha explicado.

"Había una lista con los sitios que debían ser colgados: había sedes de ERC; también algo muy feo, que a mí me pareció, que eran centros de enfermos y de Alzheimer. Que esto no salió en las noticias por alguna cosa", ha detallado.

El joven ha asegurado que a él y a sus dos compañeros les encargaron dejarlos mal colgados, y ha añadido que no cumplieron con toda la lista de lugares, sino que lo hicieron "hasta que hubo un altercado en una sede de ERC".

En ese incidente hubo dos abogados "conocidos" que acudieron a la sede para regañarles, según él.

El joven ha dicho que los carteles ya los encontraron hechos, posiblemente en Vilanova del Camí (Barcelona), y en una caja.

IMÁGENES DE LOS IMPLICADOS

Al filtrarse las imágenes de los tres jóvenes, él se sintió inseguro y, "con la presión que sentía encima", un día en el Port Olímpic se acercó a los Mossos d'Esquadra y les comunicó textualmente que él era uno de ellos.

"Como puede ser que estaba un poco ebrio, no me hicieron caso, pero sí que lo escucharon y después lo apuntaron", ha explicado.

"YO NO CONOCÍA ESTAS CARAS"

El joven ha afirmado que no conocía las caras de los políticos Maragall, incluidas en los carteles, y que no entendía el verdadero significado tras esos carteles: "Yo entendía el cartel como 'Fuera el cáncer del mundo', dijéramos, 'Fuera el Alzheimer de Barcelona'. Pues fuera. Yo no conocía estas caras".

"Soy del 2001, tengo 23 años, y el tema política, ya te digo, soy sincero, y nunca he votado", ha añadido.

PERDÓN A MARAGALL

Pau ha remarcado que estaría "mucho más tranquilo si hablara con él frente a frente" para disculparse y se ha ofrecido a, si fuera necesario, ayudar en alguna residencia o haciendo alguna charla.

"Yo estoy abierto a todo", ha concluido, después de aclarar que no tiene nada en contra de los enfermos y que no atacaría a nadie con una discapacidad.