Juan Fernández (PP) pide "altura de miras" a Vox por la gobernabilidad de la Comunitat Valenciana

BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha pedido textualmente este martes que todos los partidos que tienen que ver con garantizar la gobernabilidad de la Comunitat Valenciana tengan "altura de miras".

Lo ha dicho en una rueda de prensa en la Cámara catalana después de que el portavoz de Vox, Joan Garriga, haya expresado que "el mejor candidato" para relevar a Carlos Mazón sería el de Vox.

"Está claro quién ganó las últimas elecciones en la Comunitat Valenciana y, por tanto, el candidato tiene que ser del PP. En todo caso, creo que no es bueno especular sobre nombres", ha expresado Fernández.

El portavoz ha rechazado valorar la declaración del ahora presidente valenciano en funciones y ha asegurado: "Dio las explicaciones qué creía oportunas, ha tomado las decisiones personales que ha creído oportunas y lo que espero es que Valencia pueda seguir en esa senda de reconstrucción".

"Lo que les importa a los valencianos es la estabilidad. Les importa, entonces, que haya una mayoría para garantizar esta gobernabilidad y que se siga trabajando en la reconstrucción", ha concluido.