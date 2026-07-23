Juan Fernández (PP) ve un error ceder competencias en inmigración: "Es debilitar a la nación"

El secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP catalán, Juan Fernández, ha avisado este jueves de que sería un error ceder competencias de inmigración del Estado a Catalunya porque conllevaría "debilitar a la nación".

"Desguazar las competencias del Estado en inmigración es debilitar a la Nación. Es un grave error que acabaremos pagando todos. La inmigración no puede ser el precio que Sánchez paga al separatismo para mantenerse en La Moncloa", ha dicho en un apunte en X recogido por Europa Press.

Todo ello después de que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, situara entre los principales retos de Raúl Moreno como nuevo conseller de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat la asunción de más competencias en materia de inmigración.