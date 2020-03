La jueza decana de Barcelona pide no fijar juicios leves inmediatos hasta el 20 de abril

BARCELONA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La jueza decana de Barcelona, Mercè Caso, ha dictado un acuerdo gubernativo en el que pide a los Mossos d'Esquadra y a la Guardia Urbana que señalen los juicios inmediatos por delitos leves a partir del 20 de abril "al efecto de evitar suspensiones dada la posibilidad de prórroga del estado de alarma".

En un acuerdo gubernativo consultado por Europa Press, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) fijara las medidas indispensables de la actividad jurisdiccional ante el coronavirus, Caso --designada persona de gestión de la crisis en los juzgados barceloneses-- avisa a los cuerpos policiales que deberán procurar la presentación de detenidos, "reservándose los presentados a los asuntos de violencia ante la imposibilidad de señalar juicios rápidos en el plazo legal".

Respecto a las actuaciones inaplazables que puedan surgir en los juzgados que no estén en funciones de guardia --causas con preso o con detenido y medidas cautelares personales--, serán atendidas por los magistrados designados para realizar los juicios leves inmediatos, que han sido suspendidos en su totalidad.

Además, las requisitorias de los Juzgados de Barcelona las asumirá el juzgado de guardia a cuya disposición esté el detenido y practique las diligencias que se hayan solicitado.

Según el acuerdo, los juzgados de guardia de Barcelona, en el orden jurisdiccional penal, se centrarán en actuaciones con detenido, a las órdenes de protección, a las actuaciones urgentes en materia de violencia sobre la mujer, y en el orden civil, a la adopción de medidas o disposiciones de protección del menor.

Respecto a juzgados de lo penal sentenciadores, los magistrados estiman que deben limitarse "de forma extraordinaria los juicios a celebrar ante el riesgo para todas las personas convocadas a los efectos de no vulnerar el derecho de defensa", y las causas se reseñalarán velando en todo momento por la situación personal de los acusados.

Los jueces designados para los turnos de permanencia entrarán a sustituir en los juzgados asignados sólo para la resolución de asuntos inaplazables y que no se puedan diferir "sin causar un perjuicio irreparable", cuando la situación no se pueda resolver por el juez titular mediante comunicación telefónica o telemática, y con el único fin de que no exista ninguna cuestión urgente sin la debida tutela.