Juli Fernández defiende ser "exigentes" con el proyecto del Hard Rock en Tarragona

BARCELONA/TARRAGONA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Territorio, Juli Fernández, ha asegurado este miércoles que la Generalitat está trabajando en la modificación del plan urbanístico sobre el macrocomplejo de ocio Hard Rock en Tarragona: "Ante proyectos tan grandes y con este impacto, beneficiosos pero también con externalidades negativas, hay que ser exigentes".

"El Govern ha sido exigente y lo continuará siendo", ha dicho en respuesta al diputado de Junts Joaquim Calatayud durante la sesión de control, que ha reclamado al Ejecutivo catalán apostar por este proyecto y ha puesto en valor su impacto económico en la zona de Tarragona.

Fernández ha subrayado que el Govern trabaja con la voluntad de no generar incertidumbre sobre el macrocomplejo: "Cualquier proyecto urbanístico hasta que no tenga informes favorables no puede tirar adelante, y estoy convencido de que usted no me está planteando que no hagamos nada que no sea cumplir con la legalidad y el marco jurídico".