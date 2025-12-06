Junqueras (ERC): la Constitución se ha utilizado "contra las ansias de libertad" de Catalunya

Cartel de ERC en el Día de la Constitución - ERC

BARCELONA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, se ha referido este sábado a la Carta Magna: "Una constitución, un régimen que no nos representa y que han querido utilizar contra las ansias de libertad de nuestro pueblo".

"Ganemos soberanía a cada paso, rompamos el régimen del 78", ha dicho en el Día de la Constitución, mediante un mensaje de X recogido por Europa Press.

Ha adjuntado un cartel de ERC con las leyendas 'Nada que celebrar' y 'Rompamos con el régimen del 78'.