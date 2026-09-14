Junqueras inicia una ronda de contactos para construir un "gran pacto de país" en educación

el presidente de ERC, Oriol Junqueras, durante el inicio del Any Tarradellas, a 7 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Este año se celebra el Any Tarradellas, cincuenta aniversario de regreso del mítico president de la Generalitat de C - LORENA SOPENA / Europa Press

BARCELONA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado de ERC en el Parlament Jordi Albert ha explicado que su partido iniciará una ronda de contactos con todos miembros de la comunidad educativa (docentes, familias, alumnos, expertos, sindicatos, entidades y ayuntamientos) liderada por el presidente del partido, Oriol Junqueras, para impulsar su propuesta de construir un "gran pacto de país" en materia educativa.

En rueda de prensa este lunes, Albert ha explicado que esta ronda de contactos servirá para buscar soluciones "compartidas" para que el sistema educativo gane estabilidad y no dependa de cambios legislativos ni presupuestos inestables.

El diputado republicano también ha aclarado que su iniciativa no consiste en impulsar un grupo de expertos, sino en construir conjuntamente una propuesta, y ha explicado que ya le han trasladado al Govern esta idea.

Albert ha señalado que están definiendo la agenda de esta ronda de contactos, que en cualquier caso no finalizará antes del inicio del curso político con el Debate de Política General en el Parlament, que se celebrará del 29 de septiembre al 1 de octubre.

También ha reivindicado que ERC pone así "la primera piedra" en la construcción de la propuesta con esta ronda de contactos, ya que considera que el Govern no lo puede hacer.

Ha detallado que el objetivo de esta iniciativa es generar este gran entendimiento y que esto se traslade a "cambios legislativos" en el Parlament, pero ha insistido en que estas nuevas medidas deberán ser compartidas, tener un espacio propio y un seguimiento del cumplimiento de las mismas.