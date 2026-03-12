Junts afea al Govern cerrar del túnel de Rubí (Barcelona) "sin conocer" alternativas de transporte

Archivo - La diputada de Junts y portavoz del grupo en la comisión de Investigación y Universidades, Judith Toronjo - JUNTS - Archivo

BARCELONA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Junts en el Parlament, Judith Toronjo, ha reprochado al Govern que haya anunciado el cierre durante entre 5 y 7 semanas del túnel de Rubí (Barcelona), por donde pasan trenes de mercancías que provienen del norte hacia el Puerto de Barcelona, "sin conocer claramente cuál es la alternativa óptima" para el transporte de mercancías.

En declaraciones este jueves en la Cámara catalana, ha criticado este "giro de guión" de la Conselleria de Territorio, ya que asegura que en un primer momento dijeron que se cerraría este jueves a las 12 de la noche y finalmente se hará el viernes a las 12 de la noche.

"Estos giros y estos cambios también nos llevan a una incertidumbre que viven los usuarios, pero que también vive la economía del país", ha lamentado Toronjo.

Ha explicado que desde Junts registrará este jueves una batería de preguntas al Govern sobre las consecuencias económicas de esta decisión, y tendrán en cuenta los planes alternativos que se han puesto sobre la mesa: "Habrá que valorar cada uno de ellos, si es pertinente para las diferentes mercancías", ha señalado.

LAS ALTERNATIVAS

La diputada de Junts ha apuntado que una de estas alternativas implica "el colapso de una vía que atraviesa todo el país, como es la AP-7".

También ha criticado que la alternativa que implicaría pasar por Lleida supone hacer 500 kilómetros más, según sus datos, lo que incrementa los costes de los transportistas, tras lo que ha pedido que se valore "una compensación".

Ha añadido que otra vía sería por La Llagosta (Barcelona), con un tramo que "no es viable para todo tipo de mercancías", y otra opción que se está analizando es la alta velocidad, por lo que ha pedido conocer en profundidad las opciones.