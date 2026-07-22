Junts lleva al CGE la ley catalana de limitación de la compra especulativa de vivienda

Archivo - La diputada de Junts Mónica Sales durante una sesión de control, en el Parlament de Catalunya, a 28 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Junts ha solicitado este jueves al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) un dictamen sobre la adecuación a la Constitución y al Estatut de la proposición de ley de modificación de la ley de urbanismo para la limitación de las compras especulativas de vivienda, iniciativa de los Comuns pactada con el Govern que se debía debatir este jueves en el Parlament.

Al presentarse este recurso ante el CGE, junto al que también ha presentado el PP, se pospondrá el debate final de la proposición de ley, que no podrá votarse en el Parlament hasta que el órgano estatutario emita el dictamen no vinculante (tiene un mes), por lo que no se retomará la cuestión en la Cámara hasta el siguiente periodo de sesiones, a finales de septiembre o en octubre.

Junts argumenta en la petición que la norma propuesta por los Comuns vulnera el derecho a la propiedad establecido en la Constitución, así como los principios del Estatut y de la Carta Magna sobre la libertad de empresa, circulación y establecimiento de personas y bienes, y el principio de seguridad jurídica.

También sostienen que la Generalitat no puede, a través de la legislación urbanística, regular el derecho civil, y también ven improcedente que se haya tramitado la norma por el procedimiento de lectura única en el Parlament.

La proposición busca limitar la compra de inmuebles en zonas de mercado residencial tensionado para revenderlos a corto plazo o destinarlos a alquileres turísticos o de temporada, sino solo para residencia habitual o alquiler a precios topados, y deja en manos de los ayuntamientos su aplicación.

El Govern y los Comuns acordaron que estaría en vigor antes de agosto, pero con este recurso se retrasa la votación final sobre la norma, sobre la cual todavía no han cerrado un acuerdo definitivo en las enmiendas el PSC-Units, ERC y los Comuns.