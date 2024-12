Junts pedirá que Illa comparezca si no actúa ante las palabras de Villarejo sobre el 17A

El comisario jubilado asegura que los atentados se pudieron evitar y que él aviso al CNI en 2015

BARCELONA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha asegurado que pedirán la comparecencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el Parlament si no explica qué acciones legales y políticas tomará ante las afirmaciones del comisario jubilado José Manuel Villarejo en el Congreso sobre los atentados de agosto de 2017.

Así lo ha manifestado este miércoles en rueda de prensa después de que Villarejo haya explicado que los atentados yihadistas en Barcelona y Cambrils (Tarragona) de agosto de 2017 se pudieron "evitar" y que avisó en 2015 al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de que cabía la posibilidad de que se produjeran .

"Este silencio clamoroso en relación a las revelaciones de hoy, si él no emprende ninguna iniciativa ni nos convoca ni explica qué acciones legales y políticas realizará, lo entenderemos como complicidad", ha destacado.

NO ACTUAR CON PASIVIDAD

Según Turull, las declaraciones de Villarejo muestran que el Estado "puede estar implicado, vía directa o indirectamente" en los atentados del 17 de agosto, y por ello cree que no se puede actuar con pasividad y optar por el silencio como respuesta, ha dicho.

Más allá de la batalla política que puedan tener en otros aspectos con Illa, cree que las declaraciones de Villarejo son de una "gravedad extrema" si se confirma que son ciertas, y por ello defiende la necesidad de despejar cualquier duda de que pueda haber una implicación directa o indirecta del Estado con lo ocurrido.

"Pueden ir contra Villarejo o contra el CNI. Lo que no puede hacer es optar por el silencio como respuesta. Que se querellen contra Villarejo. ¿Por qué no se querellan contra Villarejo? ¿Tienen miedo de que explique cosas? Nosotros lo haríamos. ¿Por qué no se querellan contra el CNI?", ha preguntado.

Turull ha comparecido en la rueda de prensa acompañado de la líder de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras; del presidente del grupo en el Parlament, Albert Batet, y de la portavoz parlamentaria, Mònica Sales, y del portavoz del partido, Josep Rius.