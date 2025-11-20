Junts pide cambios normativos para que ayuntamientos puedan actuar en urbanizaciones no regularizadas

La secretaria de Organización de Junts, Judith Toronjo, con la alcaldessa de Maçanet de la Selva (Girona), Natàlia Figueras - EUROPA PRESS

BARCELONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Junts ha exigido este jueces cambios normativos para que los ayuntamientos catalanes puedan actuar en urbanizaciones no recepcionadas, aquellas que no están regularizadas por los consistorios y que tienen déficits urbanísticos y de servicios básicos.

En rueda de prensa en el Parlament, la secretaria de Organización, Judith Toronjo, ha explicado que en Catalunya hay registradas cerca de 1.500 urbanizaciones, casi la mitad de las cuales no están regularizadas por los ayuntamientos.

Ante ello, la alcaldesa de Maçanet de la Selva (Girona), Natàlia Figueras, ha reclamado soluciones y no "parches" para abordar esta cuestión porque, a su juicio, con las normativas actuales no pueden dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos que viven en estas zonas.

En concreto, avisan de que los ayuntamientos no pueden actuar para solucionar déficits en estas urbanizaciones y, en consecuencia, las personas que viven en estas zonas pueden no tener una red de alcantarillado o problemas para acceder a servicios como el agua y la luz "de forma normal u ordinaria", y que de ello pueden originarse problemas sociales.

Aunque cree que la modificación de la Ley de Vivienda supone una oportunidad, ha dejado claro que la solución debe pasar "por una amnistía normativa o por tratar a estas urbanizaciones con una casuística propia".

"Lo que necesitamos es que se nos facilite poder recepcionar o poder lograr la titularidad de estos espacios o núcleos" para poder actuar, ha planteado.

También ha defendido que debe haber una apuesta clara en materia de financiación porque, ha asegurado, lo que quieren es que las personas que viven en estas urbanizaciones puedan tener "los mismos derechos y condiciones de vida que cualquier otro ciudadano en cualquier barrio de su ciudad".