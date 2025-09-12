Junts pide a Collboni mejorar el apoyo a los ancianos de Barcelona

Archivo - Interior del Mercado de l'Estrella en Barcelona, a 25 de julio de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Junts ha propuesto al gobierno del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, mejorar el apoyo que brinda el consistorio a los ancianos y ancianas para combatir la brecha digital, el edadismo y la soledad.

En un comunicado, la portavoz de la formación, Neus Munté, ha sostenido que la atención a los mayores constituye "uno de los principales retos de las administraciones públicas", por lo que presentarán una serie de medidas en este sentido en las próximas comisiones.

"La mejor forma de hacer visibles las necesidades de las personas mayores es garantizar la transversalidad de las políticas públicas dirigidas a este colectivo", una tarea en la que considera que el gobierno de Collboni está suspendido, en sus palabras.