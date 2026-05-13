El jurado halla culpable de asesinato al acusado de matar a su compañero de piso en Piera (Barcelona)

Archivo - Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y de la Audiencia de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El tribunal del jurado de la Audiencia Provincial de Barcelona ha declarado por unanimidad culpable de asesinato con alevosía al acusado de matar y descuartizar a su compañero de piso en Piera (Barcelona) en 2022, según informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un apunte en 'X'.

Además, se le aplica también un delito de profanación de cadáver y el jurado ha apreciado la circunstancia atenuante de alteración psíquica.

En su escrito de acusación, la Fiscalía sostuvo que el acusado atacó con un objeto contundente "como un martillo o similar" a la víctima que se encontraba descansando, a la que golpeó repetidamente en el cráneo, causándole un total de 16 heridas que le provocaron la muerte.

El Ministerio Público también sostuvo que el acusado no sólo buscaba causar la muerte, sino ocasionar un "gran dolor, del todo innecesario" a la víctima, que no pudo prever el ataque y, por lo tanto, no pudo defenderse.

Posteriormente, el acusado, usando una sierra u otro objeto cortante, seccionó el cuerpo de la víctima en dos mitades y depositó cada una de ellas en dos lugares próximos al domicilio, separados entre sí por 1,5 kilómetros: uno en la riera Ca n'Aguilera y otro en un descampado.

La Fiscalía pidió para el acusado, que está en prisión provisional desde el 20 de diciembre de 2022, 23 años de prisión por el delito de asesinato con alevosía y ensañamiento y 5 meses por profanación de cadáver, así como una indemnización para los familiares de la víctima de 150.000 euros.