Las 'kellys' catalanas protestan ante la Generalitat para reclamar "empatía" en plena temporada alta

Varias personas durante una concentración, en la plaza Sant Jaume, a 25 de agosto de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las camareras de piso catalanas, las conocidas como 'kellys', se han concentrado este lunes ante la Generalitat para reclamar "empatía" y exponer su situación en plena temporada alta.

Durante la concentración, Kellys Unión Catalunya han explicado las condiciones a las que se exponen diariamente y han pedido al gobierno catalán que utilicen sus competencias para abordar la situación.

'Las kellys sostenemos el turismo', 'Somos trabajadoras, no esclavas' y 'Más derechos, menos habitaciones', han denunciado en varias pancartas, y han exigido que se llevan a cabo más inspecciones laborales en hoteles.

"Estamos a un paso de la jubilación anticipada", han exclamado, lamentando la sobrecarga laboral que sufren y que afecta a su condición tanto física como psicológica.

Entre 14 y 20 habitaciones por jornada, ausencia de descansos y vejaciones por parte de superiores son algunas de las situaciones a las que aseguran tener que enfrentarse cada día y que este lunes, afirman, cumplen más de una década denunciando.