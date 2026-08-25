Las 'kellys' se concentran en Barcelona para pedir condiciones dignas y jubilación anticipada

Concentración de 'las kellys' en la plaza Sant Jaume de Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las camareras de piso catalanas, las conocidas como 'kellys', se han concentrado este martes en la plaza Sant Jaume de Barcelona para reclamar condiciones laborales dignas y jubilación anticipada, entre otras reivindicaciones, y han lamentado la sobrecarga laboral que sufren y que afecta a su condición tanto física como psicológica.

La portavoz de Kellys Unión Catalunya, Juani Pérez, ha señalado en declaraciones a los medios la necesidad de que se desarrollen estudios de riesgos ergonómicos y ha pedido el reconocimiento de enfermedades profesionales: "Estas señoras se están dejando la salud en los hoteles y los hoteles van a seguir abiertos".

"No es posible que una industria como la hotelera o la turística tengan los números desorbitados que tienen y nuestras condiciones cada vez vayan a peor", ha añadido, y ha criticado que el convenio de la hostelería no refleja la situación de 'las kellys'.

En este sentido, otra de las portavoces del colectivo, Magnolia Cuevas, ha asegurado que, además, las ETT tienen su propio convenio y no aplican el convenio de la hostelería, sino el convenio de limpieza, por lo que ha pedido acabar con las externalizaciones: "Nos hacen más pobres y más vulnerables".

'Sin las kellys no hay turismo', 'Somos trabajadoras, no esclavas' y 'Más inspecciones de trabajo', han sido algunos de los lemas de las pancartas que ha sostenido la treintena de manifestantes.

12 AÑOS DE PROTESTAS

Este movimiento, que empezó hace 12 años, critica una situación laboral que incluye hasta 20 habitaciones por jornada, ausencia de descansos y la necesidad de medicación para terminar el trabajo, ya que algunas de ellas padecen de incapacidades permanentes.

"Nos están sumiendo en la miseria. Y lo están haciendo a sabiendas, porque llevamos más de 12 años denunciándolo públicamente", ha asegurado la fundadora del movimiento de Las Kellys, Eulalia Corralero.

Asimismo, la portavoz de las Kellys Unión Madrid, María del Mar Jiménez, ha asegurado que un hotel sin habitaciones no es un hotel y que ningún hotel vende habitaciones sucias: "Ya está bien con tomarnos el pelo. Somos mujeres, pero no somos tontas".