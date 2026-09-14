Kevin Bacon y Kira Sedgwick recibirán el Gran Premio Honorífico del Festival de Sitges

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BARCELONA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Sitges de cine fantástico, que se celebrará del 8 al 18 de octubre, premiará al actor Kevin Bacon y las actrices Kira Sedgwick, Meiko Kaji y Adrienne Barbeau, han anunciado este lunes en rueda de prensa en Madrid el director, Ángel Sala, y la directora de la fundación, Mònica Garcia.

Bacon y Sedgwick, que son matrimonio, recibirán el Gran Premio Honorífico y presentarán su nueva película 'Family Movie', una comedia de terror que codirigen y protagonizan junto a sus hijos, Sosie y Travis Bacon.

La actriz y cantante Meiko Kaji recibirá el Premio WomanInFan por su larga trayectoria en el cine criminal japonés en diferentes películas sobre la banda urbana femenina Stray Cat Rock o la saga de acción Female Prisoner o convertirse en icono por su papel en 'Lady Snowblood'.

El Premio WomanInFan también reconocerá a la actriz Adrienne Barbeau, que apareció en películas de John Carpenter como 'La niebla' o '1997: Rescate en Nueva York'.

Estos premios en Sitges se suman a una nómina esta edición en las que figuran los directores Peter Jackson y Robert Eggers, el actor Danny de Vito y las actrices Amy Irving y Bárbara Rey, entre otros.

SERIES

La sección Serial Sitges ofrecerá una proyección especial de la serie 'Carrie' (Prime Video), dirigida por Mike Flanagan, que contará con la presencia de la actriz emergente Summer H.Howell, que interpreta a la protagonista, y Samantha Sloyan, que interpreta a la madre.

Sitges también programará un primer avance de 'The Terror: Devil in Silver', la nueva temporada de la exitosa antología original de AMC que ha contado con la producción de Ridley Scott, y contará con la presencia de la actriz Judith Light.

El festival exhibirá los primeros capítulos de la serie española '¿Qué es el cine?' o la japonesa 'Face Thief', uno de los capítulos de la antología de terror 'Strange: Junji Ito's Tales for Sleepless Nights'.

En la sección Sitges Documenta se proyectarán los documentales 'Dernsie: la vida increíble de Bruce Dern', que repasa la trayectoria de Bruce Dern, 'La niña del fantaterror' de Jesús Loniego y Aída Cordero, y 'A Modern Art Masterpiece: The Making of Stanley's Kubrick Full Metal Jacket' de Stephen Rigg.