Laboratorios Ordesa ha retirado las fórmulas de Blemil Plus arroz y no detectó salmonela

Actualizado 12/02/2019 18:35:00 CET

Laboratorios Ordesa ha explicado que ya ha retirado las fórmulas infantiles con base de arroz Blemil Plus como medida de precaución después de que otro producto fabricado en el mismo establecimiento, las fórmulas Modilac, se relacionara con un brote de salmonelosis (S. poona) en Francia, Bélgica y Luxemburgo.

En un comunicado este martes, Laboratorios Ordesa ha explicado que no se ha detectado ningún caso de salmonelosis en España y que los controles y análisis realizados por la empresa y por autoridades sanitarias en la planta y en los productos elaborados en ésta han dado resultado negativo en esta bacteria.

Ha destacado que la retirada de los productos se tomó de forma previa desde la empresa "con el fin de garantizar la máxima calidad de sus productos y la seguridad de los consumidores".

Los mayoristas y las farmacias que disponen de lotes de este producto ya han inmovilizado las unidades distribuidas para proceder a su retirada inmediata.

La recomendación es que aquellos consumidores que tengan alguna unidad de este producto a base de proteína hidrolizada de arroz la lleven a su farmacia para su recogida y retirada, y la compañía ha habilitado un teléfono gratuito para los consumidores en el 900 180 873.

La Agència de Salut Pública de Catalunya (Aspcat) ha recibido la notificación de esta retirada de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), a través de la Red de Alerta Alimentaria estatal (Sciri), según ha informado este martes.

La Aspcat ha recomendado a los consumidores que tengan en sus hogares fórmulas Blemil Plus 1 arroz y Blemil Plus 2 arroz de 400 gramos las devuelvan al establecimiento, después de que las autoridades sanitarias francesas hayan retirado los productos Modilac, no distribuidos en España.