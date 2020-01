Laia Aguilar (Premi Pla) vuelca una historia de nostalgia y el paso del tiempo en 'Pluja d'estels'

Publicado 07/01/2020 0:22:29 CET

Explora miedos y contradicciones al hilo de un reencuentro de amigos de la universidad

BARCELONA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La escritora, guionista y profesora Laia Aguilar ha volcado una "historia de nostalgia, el paso del tiempo y la juventud" en la novela 'Pluja d'estels', que la noche de este domingo se ha alzado como 52 Premi Josep Pla, dotado con 6.000 euros.

La novela, que se publicará el 5 de febrero, recrea el reencuentro de unos amigos que rondan los 40 años, estudiaron juntos la carrera de Comunicación Audiovisual y que retoman la tradición de subir a una casa de Port-Lligat (Girona) donde celebraban una fiesta.

"Pero ha pasado el tiempo y un incidente trágico lo ha roto todo" y todos los personajes deberán resituarse y hacer frente al dolor, ha avanzado la autora.

De entrada, los protagonistas de la novela huyen constantemente del dolor, al vivir en una sociedad en que se impone la "tiranía de la felicidad", ha criticado Aguilar.

"En las redes sociales colgamos fragmentos de felicidad, proyectamos un personaje y lo que a mi me interesa es explorar la parte contraria: la parte de la vulnerabilidad, de lo que no proyectaríamos en las redes, todo lo que no sabemos pero que está, los miedos y las contradicciones", ha remarcado.

Aguilar, que es conocida por sus obras de literatura juvenil, ha destacado que, con la novela, no buscaba hacer un cambio de rumbo hacia la literatura para adultos: "A mi me salió contar una historia, una que me apetecía narrar y me salía de las entrañas".

"He intentado crear una buena historia, y me ha salido una historia de adultos", ha dicho, y ha rehuido las etiquetas sobre literatura.

Aguilar (Barcelona, 1976), conocida como autora de libros juveniles y ganadora del Premi Carlemany en 2016, presentó la obra ganadora al premio bajo el título 'Uns dies amb els amics', con el seudónimo de Marina Creus.

EXPERIENCIA PERSONAL

La historia bebe de una experiencia personal después de vivir una situación dura que le hizo darse cuenta de la "tiranía de la felicidad las 24 horas del día" en la sociedad actual.

"¿Dónde queda el dolor, el fracaso, el sentimiento de culpa?", se ha preguntado la autora, que ha avanzado que los personajes de la novela se enfrentarán a este dolor.

Aguilar ha recordado que hace diez años que el Premi Josep Pla no lo gana una mujer (entonces fue Llucia Ramis), y ha reivindicado a las mujeres escritoras, a quienes ha dedicado el galardón: tanto a las más noveles como a las más veteranas.

Aguilar ha recogido el galardón durante la velada literaria celebrada en el Hotel Palace de Barcelona en que tradicionalmente se entregan el Premio Nadal de Novela y el Josep Pla de prosa en lengua catalana en la noche de Reyes.

Aguilar trabaja en el mundo de la televisión, y ha participado como guionista en series como 'Zoo', 'Ventdelplà', 'El cor de la ciutat', 'Infidels', 'Olor de colònia' y 'Merlí', entre otros, y es profesora de escritura y de guión.

JURADO DEL PREMIO

Forman parte del jurado de esta edición del Premi Josep Pla, al que se han presentado 38 obras de todo el ámbito lingüístico catalán, Rosa Cabré, Antoni Pladevall, Genís Sinca, Àlex Susanna y Glòria Gasch.

El año pasado ganó este premio el escritor y dramaturgo Marc Artigau con la novela 'La vigília', mientras que el Premio Nadal 2019 recayó en 'Los crímenes de Alicia', de Guillermo Martínez.