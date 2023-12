Laïlla (Demòcrates) critica a Felipe VI tras su discurso: "No merece nuestro respeto"

BARCELONA, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Demòcrates, Assumpció Laïlla, ha urgido este lunes a proclamar la independencia de Catalunya y ha criticado a Felipe VI al día siguiente de su discurso de Navidad: "No merece nuestro respeto".

Lo ha dicho tras la ofrenda floral ante la tumba del expresidente de la Generalitat Francesc Macià en el cementerio de Montjuïc de Barcelona por el 90 aniversario de su muerte, junto a otros dirigentes, como el también portavoz Toni Castellà.

"No merece, no tiene, nuestro respeto. No merece nada", ha dicho la también diputada del Parlament sobre el monarca.