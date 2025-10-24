L'Auditori de Barcelona dedica el Sit Back a propuestas que han "resignificado" la música de raíz

BARCELONA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

L'Auditori de Barcelona dedica su ciclo Sit Back, centrado en el pop contemporáneo, a las propuestas que han "resignificado y revalorizado" el vínculo con la música de raíz.

Lo ha explicado en rueda de prensa la jefa de Programación y Producción artística de L'Auditori, Verònica Rodríguez, junto al director de L'Auditori, Víctor Medem, y las artistas Lucia Fumero, Júlia Colom, Anna Ferrer y el dúo Alosa, que actuarán en el marco del ciclo.

Medem ha asegurado que el Sit Back se diferencia porque permite "sentarse tranquila y cómodamente y fomenta la escucha activa" en un contexto de grandes formatos que no permiten esta tranquilidad.

Ha destacado la "apuesta muy fuerte" por artistas catalanes, que presentan proyectos muy personales que necesitan una explicación y reflexión, algo que el consumo mayoritario de hoy en día --en plataformas digitales-- todavía no permite, en sus palabras.

En el marco de la temática 'Renacimientos' de la actual temporada de L'Auditori, Rodríguez ha explicado que han querido enseñar propuestas y artistas que han revalorizado la música de raíz y que aportan sus "particulares universos artísticos", y ha dicho textualmente que hay un pulso creativo que une a todas las artistas del ciclo.

INAUGURACIÓN 'SOLD-OUT'

Irene Romo y Giulietta Vidal (Alosa) inaugurarán el Sit Back con su concierto de este sábado, en el que presentarán su álbum debut 'El primer cant del matí': han asegurado que el valor de la amistad y hacerlo todo conjuntamente es algo que "llega al público", y que les hace mucha ilusión actuar en L'Auditori habiendo hecho 'sold-out'.

"Hasta ahora lo habíamos hecho todo a dúo, y nos daba miedo hacer un disco a mil instrumentos y mil timbres. Aún así, tomamos la decisión de apostarlo todo por el disco y después hacer un directo que no sonase exactamente igual, que fuese otra experiencia, pero que acompañase mucho esta sonoridad", ha apuntado Vidal.

"SIEMPRE TIRO HACIA MÍ"

Lucia Fumero, que dará su concierto el 7 de noviembre, ha señalado que cuando compone le cuesta buscar algo concreto: "Me guío mucho de lo que va saliendo, a veces intento que no, pero siempre tiro hacia mí, hacia lo que yo soy, y supongo que al final esto es lo que ofrezco a los demás".

La artista presentará en formato cuarteto su nuevo trabajo, 'Folklore', una mezcla de música de raíz y jazz contemporáneo "con dos vertientes muy separadas", un más hacia fuera y otra más instrumental, más tranquila, en sus palabras, dos mundos que forman parte de ella.

VÍNCULOS CON LA TRADICIÓN

La cantautora Júlia Colom, que actuará el 11 de diciembre, presentará su segundo disco, 'Paradís': ha explicado que el primero, 'Miramar', era un ejercicio de ordenarse a sí misma, mezclando canciones tradicionales mallorquinas y originales, mientras que en el nuevo ha querido ir "un paso más allá" y que sean todo canciones propias, salvo una.

"Mi biblioteca mental tiene estos sonidos y esta musicalidad que me ha hecho llegar hasta aquí, tradicional, relacionada con toda la tradición. Por eso, yo creo que aunque sean canciones propias, la gente puede percibir que tienen un vínculo con una manera de cantar más arraigada", ha matizado, añadiendo que, entre otros, su directo contará con un laúd, con la que su abuelo la acompañaba cuando cantaba de pequeña.

"UN RITUAL CUALQUIERA"

Anna Ferrer presentará su trabajo 'Pa' el 17 de enero, un proyecto profundamente personal, en sus palabras, a través de la cual la artista ha tomado conciencia de la función del arte: "Lo que está pasando, la experiencia artística en si misma, siento que en realidad es un ritual cualquiera, ¿no? Como los que todos necesitamos para transitar diferentes etapas de la vida".

Con el disco anterior, a Ferrer le llegó una paz interna de no necesitar justificar qué es tradición y qué es creación: "Todo es lo mismo; la tradición algún día fue creada, la creación quizás algún día es tradición".

'Pa' gira alrededor del pan --profesión de la familia paterna de la cantante--, que para ella es un alimento "símbolo de todo", que ha atravesado culturas, generaciones y clases sociales, y que también tiene un elemento religioso; de hecho, el espectáculo cuenta con la presencia del padre de Ferrer en el escenario.

El ciclo Sit Back contará también con conciertos de Ferran Palau (30 de enero), Raül Refree + Niño de Elche (28 de febrero) y Arnau Obiols (20 de marzo).