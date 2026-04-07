Leitat destina 2,2 millones a una plataforma para investigar materiales seguros y sostenibles

Investigadores de Leitat - LEITAT

BARCELONA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El centro tecnológico Leitat ha destinado 2,2 millones de euros al proyecto 'Sustem', una plataforma de investigación en materiales seguros y sostenibles para reducir la liberación y el impacto de los contaminantes emergentes en el medio ambiente y la salud humana, informa en un comunicado este lunes.

Se trata de "un paso adelante imprescindible para hacer frente a uno de los retos ambientales y sanitarios más urgentes", la liberación de contaminantes como micro y nanoplásticos, y nanopartículas procedentes de materiales en sectores como el textil, el papel, la automoción, el packaging o la construcción.

El centro tecnológico ha explicado que estos compuestos son altamente persistentes y, muchas veces, tóxicos, y que se acumulan en el medio ambiente.

Además, tienen "impactos demostrados" en el sistema endocrino, el desarrollo fetal, la fertilidad, el sistema inmune y el riesgo de patologías crónicas.

El director general de Leitat, Jordi Cabrafiga, ha explicado que el proyecto refuerza el papel del centro tecnológico como "infraestructura científica al servicio de la industria".