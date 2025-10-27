Leitat y la UdG colaborarán para impulsar la innovación y competitividad empresarial - LEITAT

GIRONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centro tecnológico Leitat y la Fundació Parc de Recerca i Innovació de la Universitat de Girona han formalizado una colaboración para impulsar la investigación aplicada, la innovación empresarial y la transferencia tecnológica en las comarcas gerundenses, informa el centro en un comunicado este lunes.

El acuerdo establece un marco general de cooperación para fomentar la innovación y fortalecer las conexiones entre el tejido empresarial y los agentes de conocimiento de las comarcas, a fin de desarrollar proyectos de investigación y desarrollo "con alto impacto industrial, económico y social".

A través de esta colaboración, Leitat pondrá a disposición del tejido productivo gerundense "su experiencia en ámbitos como la sostenibilidad industrial, salud, digitalización, nuevos materiales, movilidad sostenible o energía".

Por su parte, el Parc ofrece un entorno compatible para grupos, unidades, centros de investigación, entidades y empresas para que "la convivencia y la interacción en este espacio se conviertan en sinergias y se consolide un sistema innovador y emprendedor tractor de crecimiento".

Ambas entidades también prevén organizar jornadas técnicas y talleres, así como dar apoyo a 'startups', 'spin-offs' y proyectos empresariales innovadores surgidos en esa provincia.