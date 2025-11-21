L'Hospitalet (Barcelona) y el CZFB colaboran para fomentar el talento y la innovación

El alcalde de L'Hospitalet de Llobregat, David Quirós, y el delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro. - CZFB

El alcalde de L'Hospitalet de Llobregat, David Quirós, y el delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, han firmado un protocolo de colaboración para fomentar el talento, la innovación y el desarrollo empresarial, informa el CZFB en un comunicado este viernes.

La voluntad es promover iniciativas conjuntas orientadas al impulso tecnológico, la innovación, la atracción y promoción del talento, la transferencia de conocimiento y la generación de oportunidades empresariales en la ciudad y el conjunto del área metropolitana de Barcelona.

De este modo, se "establece un marco estable de cooperación entre ambas instituciones, que comparten el objetivo de trabajar por el desarrollo empresarial y la creación de actividad económica de alto valor añadido".

Entre las actuaciones que se contemplan están el impulso tecnológico en el ámbito de la biomedicina y la promoción y el impulso del talento local a través de la creación de un mapa de talento que permita detectar capacidades y anticipar necesidades futuras en cualificación profesional.

El Ayuntamiento participará como entidad colaboradora en la iniciativa 'Feel the ZF Power' para despertar vocaciones STEM, y se harán jornadas y workshops para acercar las nuevas tecnologías al tejido empresarial y fomentar la innovación.

QUIRÓS Y NAVARRO

Quirós ha señalado que ambos entes comparten límite geográfico y "el interés de seguir avanzando en desarrollo económico e innovación", algo que, según él, es más fácil si se realizan alianzas entre agentes que comparten la misma visión.

Navarro ha explicado que el acuerdo "permitirá impulsar proyectos estratégicos en ámbitos como la biomedicina, la formación de talento y la digitalización".