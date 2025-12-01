Liberan 40 cangrejos de río en Guilleries-Savassona (Barcelona) para luchar contra su extinción

Ejemplar de cangrejo de río de patas blancas (Austropotamobius pallipes) liberado en un arroyo del espacio natural de Guilleries-Savassona - DIPUTACIÓN DE BARCELONA

BARCELONA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Barcelona ha liberado este otoño 40 cangrejos de río de patas blancas (Austropotamobius pallipes), 24 hembras y 16 machos, en un arroyo del espacio natural de Guilleries-Savassona para luchar contra su extinción en la zona.

Pese al excelente indicador de calidad de los ríos de los espacios naturales de Barcelona, la población de esta especie se ha reducido un 60% en los últimos 20 años, y de las escasas 200 poblaciones que quedan en Catalunya, 8 se encuentran en Guilleries-Savassona, explica en un comunicado este lunes.

Por esta razón, a comienzos de otoño se trasladaron una cuarentena de ejemplares de otra zona que tenía una densidad mucho mayor con el objetivo de que en los próximos años la población receptora recupere su capacidad reproductiva y la especie vuelva a colonizar el espacio.