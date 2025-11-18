Libertad provisional para un cazador que presuntamente mató a otro este lunes en Cervera (Lleida)

LLEIDA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El juzgado de guardia de Cervera (Lleida) ha acordado libertad provisional con obligación de comparecer cada 15 días ante el juez y retirada del permiso de armas para un cazador que presuntamente mató a otro este lunes por la mañana en una zona boscosa del municipio.

Según informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la causa está abierta por un delito de homicidio imprudente.

Los Mossos d'Esquadra lo detuvieron e investigaban el caso como un "incidente de caza".