El Liceu anuncia su Concierto de Año Nuevo con Anduaga, Hernández, su orquesta y la de La Fenice

BARCELONA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gran Teatre del Liceu de Barcelona ha anunciado que celebrará su primer Concierto de Año Nuevo el 4 de enero, en el que participarán los cantantes Xabier Anduaga y Saioa Hernández y "por primera vez" la Orquestra del Liceu compartirá escenario con la Orquesta del Teatro La Fenice de Venecia, con dirección de Ricardo Frizza.

El teatro lírico ha asegurado que la cita quiere convertirse en "una referencia del calendario musical, en que la tradición, la emoción y la excelencia artística se funden en un mismo gesto", informa este martes en un comunicado.

El Liceu había anunciado a principios de este año que organizaría un concierto propio de Año Nuevo, tras las quejas recibidas el año pasado durante conciertos navideños de programación externa en el coliseo lírico.

En esta primera propuesta, el Liceu ha asegurado que adquiere una "dimensión especialmente simbólica" al compartir escenario las orquestas del Liceu y La Fenice, que establece un puente sonoro y emocional entre dos instituciones históricas y simboliza la resiliencia compartida por el infortunio del fuego.

Frizza será el alma del proyecto y guiará un solo conjunto sinfónico constituido por las dos orquestas en un programa que hará brillar la riqueza del bel canto, la solemnidad del repertorio sinfónico y el espíritu luminoso de las fechas navideñas.

HERNÁNDEZ Y ANDUAGA

El concierto contará con la participación especial de Hernández, que interpretará esta nueva temporada el papel protagonista en 'La Gioconda' de Ponchielli, y de Anduaga, que debutará en el rol principal de 'Werther' de Massenet.

Hernández, dotada de una voz amplia y de gran dramatismo, "capaz de elevar cada frase con una intensidad teatral, ha conquistado los escenarios más prestigiosos de Europa".

Anduaga, por su parte, es uno de los tenores "más admirados de su generación, poseedor de una línea de canto luminosa, de un fraseo refinado y de una energía escénica que lo convierten en un artista magnético".

Juntos, bajo la batuta de Frizza, darán vida a un programa que combina fragmentos de ópera y piezas características de este periodo, y celebra la unión, la memoria y el futuro de "dos instituciones hermanas" en un viaje emocional.