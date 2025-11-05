La licitación pública de obras en Catalunya se incrementa un 6,6% hasta septiembre

Archivo - Los trabajos en el entorno de Montcada i Reixach - GOBIERNO - Archivo

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La licitación pública de obras alcanzó los 2.903,6 millones de euros en Catalunya entre enero y septiembre, un 6,6% más que en el mismo periodo del año anterior, informa este miércoles la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya (CCOC).

El aumento de licitación ha sido liderado por la Generalitat, que ha aumentado la licitación un 14,6%, y las administraciones locales, con un 5,6% más, mientras que la del Gobierno ha retrocedido un 8,7%.

La obra civil registró un incremento de la licitación del 19,1%, hasta 1.522,7 millones, con el mayor incremento en las obras ferroviarias (+131%) y obras portuarias (+92,3%).

La licitación en edificación disminuyó un 4,5%, liderada por la residencial (-12,8%), "que ya partía de unos niveles bajos de licitación" y sumó 106,23 millones hasta septiembre.

Los organismos que más licitaron fueron Infraestructures.cat, con 506,2 millones; Bimsa, con 156,9 millones, y la Autoritat Portuària de Barcelona, con 156,4 millones.