La línea de bus V15 de TMB vuelve a circular de subida por la Via Laietana de Barcelona este lunes

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La línea V15 de la red bus de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) volverá a circular de subida por la Via Laietana de Barcelona a partir de este lunes, tras las obras de renovación de la calle y el análisis de funcionamiento del tráfico.

La nueva Via Laietana está configurada de bajada con dos carriles, de los que uno es carril bus, y de subida, con un carril restringido al transporte público y al tráfico local y un carril bici, informa el consistorio este domingo en un comunicado.

El V15 amplia así la oferta de transporte público que circula por Via Laietana en sentido subida, para unir la Barceloneta con el Eixample y Gràcia, hasta avenida Tibidabo.

El mapa de bus de TMB en Via Laietana, además del V15, queda configurado de subida con las líneas 47, con origen en el Hospital del Mar, y la 120 de bus de barrio, que sube por la calle hasta Antoni Maura.

De bajada por la Via Laietana, además del V15, el 47 y el 120, también circulan el V17 y el 59, este último desviado por las obras de la Rambla.