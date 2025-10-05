Llàtzer Garcia gana el XIX Premi Quim Masó con el montaje 'Grans Bardisses'

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El dramaturgo Llàtzer Garcia ha ganado el XIX Premi Quim Masó con el montaje 'Grans Bardisses', con un reparto formado por Anna Alarcón, Mima Riera y Daniela Brown.

Así se ha anunciado en una ceremonia celebrada la noche de este sábado en el Teatre de Salt (Girona), después de la representación de 'El Monstre', obra galardonada con el premio el pasado año, explica la organización en un comunicado.

'Grans Bardisses' explica la historia del encuentro de tres hermanas (Rut, Mar y Bet) que, fieles a su tradición, se reúnen cada Sant Jordi, y que en la obra se reúnen en Grans bardisses, un espacio cargado de memoria familiar que remueve la conciencia de las tres hermanas de manera diferente.

Este escenario es el telón de fondo de un giro inesperado, con un acontecimiento impensable que trastocará las vidas de las hermanas, explotando la fragilidad de los vínculos familiares y el peso de la herencia emocional.

ESTRENO EN EL GREC FESTIVAL

El montaje se estrenará en el Grec Festival de Barcelona 2026 y se podrá ver también en el Festival Temporada Alta 2026, para impulsar la exhibición de nuevos montajes en catalán.

Además del proyecto ganador, han sido finalistas del premio 'El Canvi' de Carla Rovira y 'Cavalls Salvatges' de Jordi Cussà, adaptado por Erik Forsberg.

El Premi Quim Masó es el "único" galardón en Catalunya que financia e impulsa la exhibición de montajes en catalán, con una dotación de 40.000 euros para propuestas que deben ser inéditas, lo que ha hecho que el premio se consolide en los últimos 18 años como plataforma de apoyo y proyección para las compañías, productoras, autores y directores.