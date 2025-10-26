Lleida impulsa la 4a edición del catálogo M'apunto! para fomentar el voluntariado entre jóvenes

Lleida impulsa la 4a edición del catálogo M'apunto! para fomentar el voluntariado entre jóvenes
Lleida impulsa la 4a edición del catálogo M'apunto! para fomentar el voluntariado entre jóvenes - AYUNTAMIENTO DE LLEIDA
Europa Press Catalunya
Publicado: domingo, 26 octubre 2025 13:33

LLEIDA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Paeria de Lleida, a través de la Concejalía de Participación Ciudadana, ha editado la cuarta edición del catálogo M'apunto!, una iniciativa que promueve la participación de los jóvenes en proyectos de aprendizaje y servicio (ApS) que fomenten el civismo y el voluntariado.

Esta edición incorpora tres novedades entre las siete propuestas, como 'Ritme al Clot', 'Obrint finestres' o 'Pintem el Centre Històric', y la inscripción está abierta hasta diciembre, informa el Ayuntamiento en un comunicado este domingo.

Las propuestas son talleres y actividades que tienen lugar en varios barrios de la ciudad y que hacen un servicio a la comunidad, y se caracterizan por su vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y porque combinan el aprendizaje con el compromiso cívico y social.

El programa se dirige al alumnado de centros educativos de secundaria de Lleida para que participen en proyectos que promueven valores como la solidaridad, la convivencia y la sostenibilidad.

El concejal de Participación, Roberto Pino, ha remarcado que se debe incidir en la educación en valores, así como en el voluntariado, para "construir entre todos y todas una ciudad más participativa y solidaria".

Contador

Contenido patrocinado