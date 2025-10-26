Lleida impulsa la 4a edición del catálogo M'apunto! para fomentar el voluntariado entre jóvenes - AYUNTAMIENTO DE LLEIDA

LLEIDA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Paeria de Lleida, a través de la Concejalía de Participación Ciudadana, ha editado la cuarta edición del catálogo M'apunto!, una iniciativa que promueve la participación de los jóvenes en proyectos de aprendizaje y servicio (ApS) que fomenten el civismo y el voluntariado.

Esta edición incorpora tres novedades entre las siete propuestas, como 'Ritme al Clot', 'Obrint finestres' o 'Pintem el Centre Històric', y la inscripción está abierta hasta diciembre, informa el Ayuntamiento en un comunicado este domingo.

Las propuestas son talleres y actividades que tienen lugar en varios barrios de la ciudad y que hacen un servicio a la comunidad, y se caracterizan por su vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y porque combinan el aprendizaje con el compromiso cívico y social.

El programa se dirige al alumnado de centros educativos de secundaria de Lleida para que participen en proyectos que promueven valores como la solidaridad, la convivencia y la sostenibilidad.

El concejal de Participación, Roberto Pino, ha remarcado que se debe incidir en la educación en valores, así como en el voluntariado, para "construir entre todos y todas una ciudad más participativa y solidaria".