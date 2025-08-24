Lleida impulsa un modelo de centros sénior con opción de comedor para combatir la soledad

Un centro de mayores en Lleida - PAERIA DE LLEIDA

LLEIDA 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Paeria de Lleida ha puesto en marcha una iniciativa para dinamizar los centros sénior municipales con un nuevo servicio de comedor, para favorecer su función social y comunitaria y así combatir la soledad de las personas mayores.

El proyecto se concibe para, además de garantizar una alimentación adecuada, convertir el comedor en un espacio de encuentro, observación e interrelación, explica el Ayuntamiento en un comunicado este domingo.

Según el teniente de alcalde y concejal de Acción e Innovación Social y Personas Mayores, Carlos Enjuanes, "el momento de comer es una oportunidad para detectar necesidades, prevenir el aislamiento y fomentar la convivencia entre generaciones".

Se prevé que en septiembre se realicen sesiones informativas con las juntas de los diferentes hogares de personas mayores y que se haga una prueba piloto con empresas de catering para probar el funcionamiento y adecuación del servicio.

El proyecto se desplegará de forma flexible y adaptada y, en los centros en que se acabe implementando, podrá integrar también a familiares, jóvenes y personas cuidadoras.

El consistorio ha presupuestado la licitación en 307.859,04 euros anuales, con una duración prevista de tres años prorrogable por un año más.