Lluc Salellas anuncia que se presentará a la reelección como alcalde de Girona en 2027

El alcalde de Girona, Lluc Salellas - GUANYEM GIRONA

GIRONA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha anunciado este sábado que se presentará a la reelección como alcalde en las elecciones municipales de 2027.

Durante un acto este sábado ha dicho que encabezará la lista de Guanyem Girona para "consolidar el proyecto de gobierno" y continuar, apunta, con la transformación de la ciudad, informa la formación en un comunicado.

La decisión surge a propuesta de la militancia de Guanyem Girona y ha sido validada en una asamblea celebrada esta semana, en la que se ha destacado "muy positivamente" la acción de gobierno y el liderazgo de Salellas.

El alcalde ha defendido que la ciudad necesita más años de gobierno de Guanyem para continuar proyectos en marcha en ámbitos como la vivienda, la transformación urbana, el ámbito social y los servicios públicos: "No ha sido un mandato fácil, pero el compromiso con Girona y con el proyecto de Guanyem me da energía para continuar", ha sentenciado.

Entre estas, ha situado la vivienda como eje central de la acción política y ha defendido la necesidad de "continuar ampliando las políticas de vivienda pública para garantizar el derecho a vivir en la ciudad".

Respecto a la candidatura, la formación definirá durante este año las personas que acompañarán a Salellas, aunque ya ha avanzado que la lista consolidará parte del equipo actual con el objetivo de revalidar un gobierno que "ha demostrado ser solvente".