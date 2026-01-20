Localizado el cuerpo de un hombre en el vehículo arrastrado por el temporal en Palau-sator (Girona)

GIRONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han localizado el cuerpo de un hombre en el interior del vehículo arrastrado por el agua en una riera de Palau-sator (Girona) en la mañana de este martes, han informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, sin especificar si se trata del hombre desaparecido en ese municipio.

Durante el día, los Bombers han activado un operativo para encontrar a un hombre desaparecido durante el temporal, aunque han tenido que retirar los trabajos terrestres debido al alto nivel del caudal y han tenido que mantenerlos por aire.

Sin embargo, con la bajada del caudal del agua, el techo del vehículo, que se encuentra en una zona de difícil acceso, "ha quedado a la vista" y finalmente el cuerpo que hallado en el interior ha podido ser encontrado, han explicado los Bombers.