Localizado un hombre sin vida y con una herida de bala cerca del campo del Nàstic (Tarragona)

TARRAGONA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido localizado sin vida y con una herida de bala este domingo cerca del campo del Nàstic de Tarragona en la capital tarraconense, han confirmado fuentes de la policía catalana a Europa Press.

Según ha avanzado 'El Caso', los Mossos han recibido el aviso sobre las 15.15 horas y se ha iniciado una investigación.

La policía catalana ha apuntado que el caso está bajo secreto de actuaciones.