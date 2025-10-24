Logistics 4.0 Incubator presenta su potencial en un encuentro de incubadoras de Alta Tecnología

BARCELONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consorci de la Zona Franca (CZFB) ha participado en la jornada 'Talentos e incubadoras de alta tecnología' para presentar el potencial de la Logistics 4.0 Incubator, informa en un comunicado este viernes.

El encuentro ha sido organizado por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias en colaboración con la Fundación Incyde.

El CZFB ha apuntado que es "la primera incubadora de España dedicada a la industria 4.0 en el ámbito de la cadena de valor del sector logístico" y ha detallado que ha acogido más de 60 startups, de más de 20 países, con un porcentaje del 88,1% de supervivencia.

El delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro, ha explicado que la Logistics 4.0 Incubator "forma parte de la clara apuesta del CZFB por el impulso de la innovación en uno de los sectores clave para la sociedad como es la logística".

La directora general, Blanca Sorigué, ha señalado que el número de startups que "están consiguiendo hacerse un hueco en el sector logístico" está creciendo.