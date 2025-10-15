López (Comuns) dice que Companys fue fusilado por defender a Catalunya y a las clases populares

La coordinadora de los Comuns, Candela López, en la ofrenda a la tumba de Lluís Companys en el 85 aniversario de su fusilamiento - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de los Comuns y diputada en el Congreso, Candela López, ha afirmado este miércoles que el expresidente de Catalunya Lluís Companys fue fusilado "por el gobierno fascista por defender la dignidad de Catalunya, por defender la democracia" y a las clases populares.

En la ofrenda a la tumba de Companys en el Cementerio de Montjuïc por el 85 aniversario de su fusilamiento, ha celebrado que su juicio sumarísimo fuera anulado por el Gobierno hace algo más de un año, y ha reivindicado la obra de Companys y su legado, citando su deseo de más autogobierno, de una república catalana y su lucha por la "justicia social".

Ha defendido una mejor financiación para Catalunya para hacer frente a las desigualdades, y ha celebrado la huelga convocada este miércoles en defensa de Palestina: "Catalunya sabe mejor que nadie qué es una guerra, qué es el fascismo y qué es defender la libertad y ser reprimido por ello".