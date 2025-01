Lucinda Williams actuará en Barcelona y Madrid en junio

Cartel de los conciertos de Lucinda Williams en España en 2025 - LAST TOUR

BARCELONA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La cantautora estadounidense Lucinda Williams actuará en junio en Barcelona y Madrid, sumándose estas fechas a su presencia en el Azkena Rock Festival de Vitoria.

Según ha informado este miércoles la promotora Last Tour, Williams actuará el 19 de junio en la Sala Apolo de Barcelona y el 21 de junio en La Riviera de Madrid, y las entradas para estos dos conciertos se pondrán a la venta este viernes.

Ganadora de tres Grammy a lo largo de su carrera e incluida en el Austin City Limits Hall of Fame, publicó en diciembre 'Lucinda Williams sings The Beatles from Abbey Road', en el que reinterpreta clásicos del grupo.