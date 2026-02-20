Luis Serrano (CRG), Premi Nacional de Recerca 2025 por el Govern y FCRI

Foto de familia de los galardonados - RECERCA I UNIVERSITATS

BARCELONA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern y la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) han galardonado al director del Centre de Regulació Genòmica (CRG) desde 2011, Luis Serrano, con el Premi Nacional de Recerca 2025, informa la Conselleria de Investigación y Universidades de la Generalitat este viernes en un comunicado.

Doctor en Bioquímica por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y en Biología Celular por la misma universidad y la de Cambridge (Reino Unido), Serrano es un "referente mundial en biología molecular, de sistemas y sintética".

Sus descubrimientos han aclarado las reglas físicas que rigen el pliegue de proteínas, "revelando cómo las redes genéticas alcanzan la estabilidad", y estos avances han unido biología molecular e ingeniería, abriendo nuevas vías para el desarrollo de fármacos, diseño de proteínas y la biología sintética.

El Premi Nacional de Recerca reconoce a la persona integadora que ha contribuido "significativamente y a escala internacional en el avance de una disciplina científica en cualquiera de sus ámbitos", desde ciencias humanas y sociales, hasta ciencias de la vida y la salud y experimentales, tecnología e ingenerías.

Dotado con 40.000 euros, reconoce a Serrano su "contribución pionera internacionalmente para la comprensión cuantitativa y el diseño racional de sistemas biolóticos, una tarea lograda mediante la combinación de enfoques teóricos y experimentales y el desarrollo de programas adecuados a estos objetivos", destacando la combinación del diseño de proteínas y el análisis de redes para entender la transducción de señales y la regulación génica.

Las investigaciones del galardonado han creado métodos computaciones que son "actualmente estándares internacionales" del programa predictivo FoldX, que utilizan en todo el mundo investigadores y empresas farmacéuticas para modelar mutaciones, diseñar encimas y acelerar el desarrollo de fármacos.

RECONOCIMIENTO AL TALENTO JOVEN

Los Premis Nacionals de Recerca también han galardonado 'ex aequo' en la categoría de Talento Joven a la investigadora del Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona (Iccub) y profesora agrefada de la UB Nadejda Blagorodnova y a la profesora de investigació Icrea y líder de grupo en el Institut Català d'Investigació Química (Iciq) Katherine Villa.

Esta categoría tiene una dotación de 15.000 euros y de Blagorodnova se destaca el estudio de la fusión y la interacción de las estrellas del mundo y telescopios espaciales como James Webb Space Telescope; y de Villa su especialización en la fotocatálisis y los nanomateriales para aplicaciones medioambientales.

TRANSFERENCIA Y DIVULGACIÓN

La Fundación Eurecat ha sido distinguida con el Premi Nacional a la Transferencia del Conocimiento y la Innovación, dotado con 10.000 euros, por su "acción continuada" en su primera década de funcionamiento para la mejora de la competitividad de las empresas y el bienestar social mediante la investigación aplicada, la transferencia tecnológica y la innovación.

Por otro lado, el químico, bioquímico y divulgador Pere Estupinyà ha sido galardonado con el Premi Nacional Joan Guinovart i Cirera de Comunicación Científica (que ha modificado su denominación en homenaje al también bioquímico y divulgador homónimo catalán): con una dotación de 10.000 euros, lo recibe por su trayectoria de 24 años de periodismo científico en Catalunya e internacionalmente.

El proyecto ARI (Assistència i Recerca en Inmunoteràpia), de la Fundació d'Investigació Clínic Barcelona y el Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (Idibaps), ha sido reconocido con el Premi Nacional al Mecenazgo y a la Colaboración Científica Público-privada por su captación de fondos de más de 7,6 millones de euros para combatir el cáncer con terapias avanzadas.

Por último, la Universidad de Lleida (UdL) y la Université de Sherbrooke (Canadá) han obtenido el Premi Nacional a la Creación de una Empresa de Base Científica por crear el spin-off Universal Smart Cooling SL (UniSCool), que ha desarrollado una tecnología propia de refrigeración líquida directa al chip para grandes centros de datos, que reduce hasta un 70% el consumo en refrigeración.