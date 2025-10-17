El Macba celebra sus 30 años con una exposición sobre el imaginario panafricano y nueva colección

La directora del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba), Elvira Dyangani Ose, antes de la rueda de prensa este viernes - EUROPA PRESS

El Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba) arranca la celebración de sus 30 años este noviembre con la "primera gran" exposición sobre arte contemporáneo panafricano en Barcelona o la presentación de la nueva colección del museo y un año de programa de artes en vivo con exposiciones temporales y otras actividades.

En rueda de prensa este viernes, la directora del Macba, Elvira Dyangani Ose, ha puesto en valor los 30 años del Macba, que recuerda que, como museo público dedicado al arte contemporáneo, supuso un "hito" y fue posible con el deseo y empuje, en sus palabras, de la comunidad artística y cultural de la ciudad.

"Estos 30 años han sido años en los que hemos trabajado con responsabilidad de difundir el patrimonio del arte. Con espíritu crítico, porque queremos que la sociedad sea crítica, consciente y solidaria, y dar cabida a otros saberes y formas de entender el mundo", añade.

El inicio será el 5 de noviembre con la exposición 'Projectar un planeta negre. L'art i la cultura de Panàfrica', comisariada por la misma Elvira Dyangani Ose junto a Antawan Byrd, Adom Getachew y Matthew S.Witkovsky, y que contará con cerca de 350 piezas de un centenar de artistas.

La directora explica que este proyecto rompe con la visión uniformizada que se suele dar al panafricanismo que, en cambio, se muestra como un universo diverso, y "recuerda también el papel que tuvieron los panafricanistas en el imaginario político en Catalunya y España durante la Guerra Civil".

"ENERGÍA FESTIVAL Y CONTRACULTURAL"

Otra fecha señalada será el 27 de noviembre, con la presentación de la nueva colección Macba, en el marco de una tarde festiva de la mano de Jorge Dutor y Guillem Mont de Palol (compañía Montdedutor), que invitará a "retomar la energía festiva y contracultural" de los 'cérémonials' de finales de los 60 y principios de los 70, acciones de carácter carnavalesco donde el público participa de forma activa.

También será la inauguración de la 'Cronologia Trenta', de la artista Clara Nubiola: un gran mural ilustrado que ocupará una de las paredes del Atri del museo y que interpreta tres décadas de biografía del Macba.

NUEVA COLECCIÓN

'Com una dansa d'estornells. Col·lecció Macba: trenta anys i infinites formes de ser' se inaugurará el 27 de noviembre y, en ella, se podrá ver piezas de Antoni Tàpies, Joan Miró, Jean-Michel Basquiart, Zush, Itziar Okariz o Mònica Planes, y la mitad de las piezas expuestas no se han exhibido con anterioridad.

La jefa de Colección del Macba, Claudia Segura, ha explicado que la muestra debe su nombre al pájaro estornino pinto: "Cogiendo la imagen de la coreografía que hacen estos pájaros, también las obras de la colección se ajustan y reagrupan en las diferentes colecciones, formando grupos o nodos que dan sentido".

Así, se reflexionará sobre los procesos de subjetivización contemporánea, a través de un total de 217 obras que hablan de nuevas formas de ser y de actuar en el mundo, de la noción del inconsciente, de la experiencia del sueño, el juego y el ritual o del "delirio como fuente nutridora".

OTRAS ACCIONES

Uno de los ejes de la celebración de los 30 años es la programación pública que tomará forma con el programa 'Murmuris' que invitará a reflexionar sobre el poder del rumor: el jefe de Programas Públicos del Macba, Sabel Gavaldon, ha dicho que se realizarán 12 'performances' "con temporalidades, escalas y espacios diversos", como el homenaje a la exposición 'The Killing Machine i altres històries' presentada en el Macba en 2007.

El Macba también impulsa el proyecto 'Un museu fora del museu', una propuesta de mano del Sistema Públic d'Equipaments d'Arts Visuals de Catalunya (SPEAV) que, comisariado por Martí Manen y abierto a 30 centros de artes de toda Catalunya, plantea la idea de un museo "múltiple que se dibuja a partir de una comunidad de voces", y se podrá visitar en Badalona, Granollers o Ripollet, entre otros.

En febrero, el museo acogerá la primera muestra en España del tándem de artistas de ascendencia palestina Basel Abbas y Ruanne Abou-Rahme, que presentarán una pieza de nueva creación, así como 'La tercera torsió', la última trilogía de Anna Moreno; y en mayo se podrá ver la exposición 'Stan Douglas', una coproducción con el Jeu de Paume de París.

Se conmemorarán los 100 años del nacimiento de Aurèlia Muñoz con una retrospectiva organizada con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid; se celebrará la 10 edición del Programa d'Estudis Independents (PEI); y la directora del Macba señala que el presupuesto para los 30 años va "en línea" de años anteriores, teniendo en cuenta que el de 2025 es de 12,6 millones de euros.