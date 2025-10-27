Maíllo (IU) asegura que habrá una candidatura unitaria de izquierdas para las elecciones de 2027

Archivo - El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, en una imagen de archivo - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha asegurado este lunes que habrá una candidatura unitaria de izquierdas para las elecciones de 2027 y que ve un "cambio de ánimo" en la izquierda tras las protestas por la dana en Comunidad Valenciana, por los fallos en el cribado en el cáncer de mama en Andalucía y por Palestina.

"Nosotros vamos a apostar porque haya unidad, va a haber apuesta unitaria de organizaciones que queremos ir juntas y habrá gente que si no quiere ir juntas tendrá que explicarlo y creo que si no vienen con nosotros van a suicidarse políticamente", ha dicho en una entrevista en 'La 2 Cat' y 'Ràdio 4' recogida por Europa Press.

Preguntado por si hay un problema de egos en la izquierda, ha afirmado que hay que evitar los "hiperliderazgos", ya que, según él, provocan debilidad y considera que los valores neoliberales e individualistas y la visión narcisista han penetrado en el espacio político.

Sobre la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha expresado que el hecho de que diera un paso al lado al frente de la dirección de Sumar "evidenció un reconocimiento por su parte de que algo podía mejorar".

Preguntado por si ha hablado sobre la unidad de las izquierdas con Pablo Iglesias o Irene Montero, ha expresado que "hace mucho tiempo que no tienen mucha voluntad de hablar" y ha remarcado que hay gente en Podemos que está por la unidad, textualmente.