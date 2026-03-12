Mango renueva su patrocinio con el Barcelona Open Banc Sabadell - Trofeo Conde de Godó hasta 2028

Indumentaria de Mango para el Open Banc Sabadell - MANGO

BARCELONA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Mango ha renovado su patrocinio técnico con el Barcelona Open Banc Sabadell - Trofeo Conde de Godó por tres años más, hasta la edición de 2028, lo que "refuerza su vinculación con un evento referente del calendario deportivo de Barcelona", informa la compañía este jueves en un comunicado.

En el marco de este acuerdo, Mango ha diseñado una colección exclusiva inspirada en la indumentaria clásica de los clubes de tenis para vestir a más de 450 miembros de la organización y del personal del torneo --incluidos 'ballkids', jueces de línea y equipos de atención al público y personal de la organización--, presentes tanto en las pistas como en las distintas áreas del recinto.

Las prendas se han confeccionado con tejidos transpirables y termorreguladores, incorporan acabados de secado rápido y materiales técnicos que ayudan a proteger frente al agua, el viento y los olores, "garantizando comodidad y libertad de movimiento durante todo el torneo".