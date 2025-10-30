Manuel Alejandro del Rosario Urbín gana el 6 Premio Llorenç Gomis de poesía

BARCELONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El poeta canario Manuel Alejandro del Rosario Urbín ha ganado el 6 Premio Llorenç Gomis de poesía, convocado por la revista 'El Ciervo' y que se entregará el 16 de enero, por el poema 'Respirar es un verbo público', que se presentó con el lema Hjordis Matei, informa este jueves la publicación en un comunicado.

El jurado, formado por Lola Nieto, Montse Ordóñez, Eduardo Moga, Juan Vicente Piqueras y el editor de la revista Jaume Boix, ha concedido el galardón tras diversas votaciones y ha constatado la creciente capacidad convocatoria del premio, al que han concurrido 269 originales de variados estilos.

Ha recomendado la publicación en 'El Ciervo' de los poemas finalistas: 'Vaso con margaritas', de Manuel José de Lara Ródenas; 'Coge algo...' de Emilia Jiménez Santos; 'Verde enclaustrado', de Bruno Antón Corberó, y 'Alma nuestra', de Agustín Pérez Leal.