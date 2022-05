Maragall (ERC) sobre si Colau conocía el espionaje: "Ni lo he dicho ni lo he pensado"

BARCELONA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall, ha aclarado este lunes que no cree que la alcaldesa, Ada Colau, fuera conocedora del espionaje del CNI durante las negociaciones para formar gobierno entre ERC y los comuns tras las municipales: "Ni lo he dicho ni lo he pensado".

Lo ha expresado en una entrevista en RAC1 recogida por Europa Press después de que este domingo asegurara que Colau y Collboni se beneficiaron del supuesto espionaje del CNI: "Para mantener el poder todo vale, incluso la ayuda del CNI", afirmó.

Maragall recalcado que lo "grave es que se produjo un espionaje en pleno período de procedimiento electoral" y ha afirmado que desconoce si la alcaldesa y el primer teniente de alcalde eran conscientes de ello.

Ha insistido en que "hay una operación política de Estado y partidaria que concluyó con una acuerdo" entre los comuns, el PSC y el entonces líder de BCN Canvi Manuel Valls, del que ha dicho que también desconoce si lo sabía.

"Hay una responsabilidad política evidente del Estado del Gobierno y del CNI. No veo que hiciera falta que lo supiera Valls", ha afirmado.