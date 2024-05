Marín (PSC) aboga por un Govern que no malgaste en "debates estériles como la independencia"

"Estos de ERC se han limitado a administrar lo que había"



L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín, ha abogado este martes por un Govern de la Generalitat "que no malgaste el dinero en debates estériles como la independencia".

Lo ha dicho en un mitin del PSC en L'Hospitalet de Llobregat junto al candidato del PSC al 12M, Salvador Illa, y al diputado David Pérez, y en el que ha afirmado que "toca un Govern con fuerza, que trabaje mano a mano con los ciudadanos a través de sus ayuntamientos, que se ocupe de los problemas reales".

También ha pedido un Govern encabezado por Illa y que sea "valiente, sólido, eficaz y competente" y que trabaje por la convivencia y la reconciliación en Catalunya.

"Estos de ERC se han limitado a administrar lo que había, a administrar un presupuesto muy amplio en el que han dejado olvidado a L'Hospitalet", ha criticado.

Marín, que ha lamentado que ERC no haya puesto ni a un candidato de su municipio, según ella, también ha pedido que la Generalitat piense y crea en el municipio: "No podemos permitir en estos momentos que no se cumpla con las promesas".

"ASCENSOR SOCIAL"

La alcaldesa también ha lamentado que el exconseller y número 3 de Junts+, Josep Rull, dijera "que el ascensor social está parado en L'Hospitalet".

"¿Cómo es posible que el número 3 de una candidatura como esta, que tiene pretensiones de presidir la Generalitat, haya acumulado tanto desconocimiento e ignorancia?", ha criticado.

Así, ha destacado que la ciudad es "la segunda ciudad motor económico" y que ha consolidado su distrito económico, su distrito cultural y su apuesta por la innovación.